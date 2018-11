Carro caiu num buraco devido a aluimento de conduta em Viana do Castelo

Hoje às 14:00 Facebook

O condutor de um automóvel não ganhou para o susto ao final da manhã desta quinta-feira quando sentiu que a roda da frente da sua viatura estava a ser engolida por um buraco, no largo em frente à rua Manuel Fiúza Junior, em Viana do Castelo.

O aluimento de uma conduta de saneamento esteve na origem do buraco que acabou por ser de pequenas dimensões. "Eu parei na fila à espera de entrar na estrada nacional quando senti o carro a ir abaixo.

Primeiro pensei que fosse o pneu e ainda tentei acelerar, mas já não havia nada a fazer", contou Marco Claro, o condutor do automóvel.

Técnicos dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo estiveram no local e isolaram a área para a correção do problema.