Carro destruído pelo fogo em Viana do Castelo

Uma viatura de passageiros ardeu totalmente, esta terça-feira, nas imediações da cidade de Viana do Castelo.

Segundo fonte da PSP local, o incidente ocorreu cerca das 17.07 horas, envolvendo um automóvel que circulava na avenida da Abelheira, quando "o condutor se apercebeu que o veículo estava a deitar fumo da zona do motor e encostou".

De acordo com informação do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, oito operacionais dos Bombeiros Voluntários e Municipais, combateram o fogo, mas não conseguiram evitar a destruição da viatura.

A PSP tomou conta da ocorrência.