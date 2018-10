Idalina Casal Hoje às 22:52 Facebook

Uma carrinha monovolume ficou totalmente destruída esta quinta-feira depois de se ter incendiado ao quilómetro 58 da A28, no sentido Porto-Viana do Castelo. Do incidente não resultaram vítimas, mas o trânsito ficou condicionado.

O alerta foi dado às 21.18 horas e mobilizou 11 bombeiros das corporações dos voluntários e municipais de Viana do Castelo com duas viaturas.

A GNR tomou conta da ocorrência e controlou o trânsito.