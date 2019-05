Cartaz da Romaria d'Agonia 2019 divulgado no fim de maio

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:56 Facebook

A comissão de festas da Romaria de Nossa Senhora d"Agonia de Viana do Castelo anunciou, esta quarta-feira, que o cartaz da próxima festa vai ser divulgado no dia 31 de maio.

O concurso de seleção já está fechado e concorreram 75 cartazes de autores de todo o país. O júri irá decidir entre um número recorde de propostas apresentadas por candidatos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Coimbra e Lisboa.

António Cruz, presidente da comissão de festas, refere que para eleger o vencedor do concurso, a divulgar publicamente no fim do mês, o júri vai premiar a "eficácia da mensagem, a originalidade e criatividade, a qualidade técnica e estética".

São jurados deste concurso representantes da VianaFestas, Real Irmandade de Nossa Sra. d" Agonia, escolas superiores de Educação (ESE) e de Tecnologia e Gestão ESTG) e Associação Empresarial de Viana do Castelo. Tem ainda assento no júri, a empresa Rui Carvalho Design, a Associação dos Grupos Folclóricos Alto-Minho e a Entidade Regional Turismo do Porto e Norte de Portugal.

A Romaria d'Agonia de 2019 vai decorrer de 16 a 20 de agosto.