Casal de idosos resgatado de viatura submersa numa rotunda

Um casal de idosos ficou retido, esta quinta-feira, pelas 15 horas, no interior de uma viatura submersa numa rotunda em Freixieiro de Soutelo, freguesia de Viana do Castelo.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, António Cruz, as vítimas já foram socorridas e retiradas do local, assim como o próprio veículo que, provavelmente devido às fortes chuvadas, foi invadido pela água.

Os idosos apresentavam sinais de hipotermia e foram transportados para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

Prestaram socorro as corporações de bombeiros Municipais e Voluntários de Viana do Castelo.