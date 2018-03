CDU de Viana do Castelo contesta entrega da gestão da água

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:35 Facebook

A CDU de Viana do Castelo apelou, esta quarta-feira, às populações do Alto Minho que se mobilizem para participar no processo em curso de criação de uma empresa intermunicipal para gerir o fornecimento de água ao domicílio na região.

Segundo aquela força partidária, que contesta a entrega da maioria do capital (51%) da futura firma à Águas de Portugal, em detrimento dos municípios (49%), o mês de abril será decisivo para o avanço do novo modelo de gestão.

"O nosso objetivo é mobilizar as populações para que participem nas reuniões de câmara e assembleias municipais, para impedir que a água deixe de estar nas mãos dos municípios", declarou Filipe Vintém, responsável da organização regional de Viana do Castelo do PCP, referindo que, a concretizar-se "nos moldes previstos", a empresa terá implicações ao nível "dos direitos dos trabalhadores e do preço da água". E abrirá caminho "a uma possível privatização da água".

O Jornal de Notícias tentou, sem êxito, contactar os responsáveis da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, que representa os dez municípios da região.

Recorde-se que, em janeiro, o líder da CIM, José Maria Costa, declarou à Lusa que a tomada de decisão em abril, para "absorver os financiamentos comunitários a 85% para os investimentos que são necessários fazer a curto prazo", e garantiu que o processo estava "a ser feito com muito cuidado, com muita atenção para não pôr em causa os recursos humanos nem os tarifários".