CDU vence eleições intercalares em Darque

A CDU venceu este domingo as eleições intercalares na freguesia de Darque, em Viana do Castelo. A lista encabeçada por Augusto Silva, obteve a maioria dos votos.

Neste momento falta apenas apurar, com quantos mandatos. Os eleitos já festejaram junto às mesas de votos.

O ato eleitoral foi convocado após tentativas falhadas de constituição do executivo pelos eleitos nas autárquicas de 1 de outubro de 2017.

Em Darque, a candidatura do PS, liderada por Fernando Garcês, venceu as anteriores eleições com 37,64% (5 mandatos), sendo que a CDU, com Augusto Silva como candidato, foi a segunda força mais votada com 28.09% (4 mandatos).

O PSD, com Helena Marques como cabeça de lista, obteve 22,41% (3 mandatos) e o CDS-PP do candidato Pedro Meira, 6,36% (1 mandato).

A junta caiu em abril, depois de os elementos da CDU e do PSD terem renunciado em bloco, face ao não entendimento com a maioria PS.