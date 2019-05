Centenas de estudantes cantam e dançam nas ruas de Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A canção popular italiana "Bella ciao" foi, esta terça-feira, a banda sonora de um 'flash mob', protagonizado por cerca de meio milhar de alunos das escolas de Viana do Castelo.

A ação foi realizada na Praça da República, com a participação de sete agrupamentos escolares do município e estudantes do 1.º ciclo ao secundário. Enquadra-se nas celebrações do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. E integra um programa alargado dos primeiros Encontros Interculturais de Viana do Castelo, que decorrem até 1 de junho.

Na organização estão envolvidas diversas instituições, como a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Segundo dados da autarquia estima-se que naquele concelho estejam radicados atualmente cerca de 1400 imigrantes de 63 nacionalidades.