Centro histórico de Viana com 16 concertos hoje e sábado

Dino d'Santiago, Agir, Ana Moura, GNR, Mão Morta, Valete r Wet Bed Gang são alguns dos nomes da música nacional que vão atuar esta sexta-feira e no sábado, no festival Viana Bate Forte.

No centro da cidade de Viana do Castelo, estão instalados três palcos para receber um total de 16 artistas, bandas e DJ's. Os concertos vão decorrer entre as 20 horas e as 2 horas do dia seguinte, nas Praças da Liberdade, da República e da Erva.

Esta noite, atuam os Mão Morta, às 21, na Praça da República. Seguem-se Valete, às 23.30, e Deejay Kamala, às 2 horas. Na Praça da Liberdade, tocam os GNR, às 22.15, e Agir, às 00.45. No palco da Praça da Erva, tocam os The Oafs, Tainá e Zen (por esta ordem) a partir das 20.30 horas.

No sábado, o Palco da Liberdade recebe Ana Moura, às 22.15 horas, e Wet Bed Gang, às 00.45. No Palco da República. atua o rapper Kappa Jotta, às 21 horas, seguido de Dino D"Santiago às 23.30. Ali, a festa encerra com DJ Patife às 2 horas de domingo. No Palco da Erva, atuam os vianenses Pedaço Mau, às 20.30, seguidos de Phoenix RDC e Vítor Hugo.

A entrada nos concertos é livre. No ano passado, o evento, organizado pela Câmara Municipal de Viana, recebeu cerca de 50 mil pessoas.

