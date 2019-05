Cinquenta militares da GNR de Viana do Castelo deram sangue

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:42 Facebook

O quartel do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, recebeu esta sexta-feira, pela primeira vez, uma ação de recolha de sangue, que contou com dádivas de cerca de cinquenta militares.

Segundo fonte do Comando, a iniciativa realizou-se no âmbito das comemoração dos 100 anos de presença daquela força de segurança no distrito de Viana.

"Foi a primeira vez que se realizou uma iniciativa do género nas instalações. Alguns militares foram dar sangue pela primeira vez e outros já são dadores habituais. Os militares em geral são dadores", indicou a fonte, referindo que o Comando de Viana tem cerca de 100 militares e "uma boa percentagem são dadores benévolos de sangue".

Participaram na ação solidária, em parceria com o Centro de Sangue e Transplantação do Porto, militares da GNR do próprio Comando, mas, de acordo com a mesma fonte, "alguns vieram de propósito de outras subunidades do distrito de Viana".