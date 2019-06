Colisão com autocarro de matrícula espanhola faz um ferido grave em Viana

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 22:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ferido grave foi o resultado de uma colisão ocorrida cerca das 19.50 horas deste domingo entre um autocarro de matrícula espanhola e um automóvel na A28, em Outeiro, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o ocupante do veículo ligeiro foi a única vítima do acidente e terá sido transportada para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Viana com uma viatura, a VMER do Alto Minho, uma patrulha da GNR e a concessionária da autoestrada, a NorteLitoral.