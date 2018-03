Colisão com capotamento de viatura provoca ferido ligeiro em Moledo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:31 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas, com o aparatoso capotamento de uma delas, esta sexta-feira, cerca das 20.08 horas, na Estrada Nacional 13 em Moledo, provocou um ferido ligeiro.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, para o local foi enviado veículo de desencarceramento, face às primeira informações sobre a eventual gravidade do acidente, mas este não chegou a ser necessário. A vítima foi assistida no local.

O sinistro condicionou a circulação naquela via durante cerca de uma hora.

Prestaram socorro sete operacionais com duas viaturas dos Bombeiros Vila Praia de Âncora e uma patrulha da GNR.