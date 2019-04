Colisão em Viana do Castelo faz dois feridos graves

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:23 Facebook

Um acidente de viação que ocorreu esta segunda-feira, cerca das 9 horas, provocou dois feridos graves, na Estrada Nacional 13.3, em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, tratou-se de uma colisão entre dois veículos ligeiros, de que resultaram duas vítimas, uma mulher e um homem.

Prestaram socorro as corporações dos Bombeiros Municipais e Voluntários de Viana do Castelo, com quatro veículos e 11 operacionais, a VMER do Alto Minho e duas patrulhas da GNR.