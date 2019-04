Colisão entre dois motociclos na A28 provoca um ferido grave

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:29 Facebook

A colisão entre dois motociclos na A28 em Freixieiro de Soutelo, Viana do Castelo, provocou hoje dois feridos, um dos quais grave. A vítima com maior gravidade é um homem de 31 anos.

O ferido ligeiro é um motociclista com 34. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, tratou-se de uma colisão traseira entre dois motociclos, ocorrida cerca das 18.51 horas, junto à saída 26 da A28, em Freixieiro de Soutelo.

Foram mobilizados para o local cinco operacionais com duas viaturas dos Bombeiros Voluntários, a VMER e GNR de Viana do Castelo. As vítimas foram transportadas para o hospital local.