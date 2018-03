Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Um ferido grave e um ligeiro foram o resultado de uma colisão entre dois veículos ligeiros, esta sexta-feira, cerca 16.42 horas, na Estrada Nacional 202, na freguesia de Alvaredo, Melgaço.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, prestaram socorro 12 operacionais, com um veículo de desencarceramento e duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Melgaço. No local esteve também uma patrulha da GNR.