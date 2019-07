Comboio elétrico chega à Linha do Minho na segunda-feira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:53, atualizado às 12:54 Facebook

O presidente da câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa anunciou, esta quinta-feira, que está programada para a próxima segunda-feira a viagem inaugural do comboio elétrico na Linha do Minho.

A viagem terá lugar às 15 horas, com partida de Viana do Castelo. A cerimónia, que contará com a presença de membros do Governo, assinala a conclusão da primeira fase da obra de modernização e electrificação da Linha do Minho.

A obra abrangeu os 43 quilómetros de via entre Nine e Viana e representou um investimento de 16 milhões de euros. A fase seguinte, até Valença, deverá ficar concluída até 2020.