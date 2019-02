Comboio perde motor a caminho de Valença

Ana Peixoto Fernandes, Nuno Miguel Ropio e Alexandre Panda Hoje às 00:41 Facebook

Vários passageiros da CP ficaram retidos em Afife, a meio da noite desta quinta-feira, depois de o comboio em que seguiam para Valença ter deixado cair um motor.

Vários táxis acabaram a fazer o transbordo de quem ficou apeado.

O comboio que fazia a ligação Porto-Valença, deixou na noite desta quinta-feira apeados os passageiros devido à queda de um dos motores.

O incidente com a automotora, alugada pela CP à espanhola Renfe, ocorreu próximo de Afife, em Viana do Castelo, pelas 22.08 horas, e não houve vítimas, apurou o JN.

Já perto da meia-noite a transportadora enviou para o local táxis para os transbordos dos passageiros e levá-los ao seu destino. A CP acionou ainda um "comboio de socorro" de Contumil, Porto, para proceder ao reboque da automotora.

Ao JN, fonte da CP confirmou a avaria e garantiu que às 23.25 horas os táxis estava a chegar ao local.

A ferroviária nacional referiu ainda que esta composição, que saiu do Porto às 20.15 horas e que chegaria a Valença às 22.30, seria a última ligação do dia na Linha do Minho.

Em causa está uma automotora UTD [Unidade Tripla a Diesel] 592060, alugada a Espanha.