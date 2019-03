Comboios elétricos na Linha do Minho antes do verão

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:17 Facebook

Os primeiros comboios elétricos deverão começar a circular na Linha do Minho, entre Nine e Viana do Castelo, antes do verão, após a conclusão dos trabalhos de eletrificação da via. Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), a primeira fase da obra de modernização do caminho de ferro até Viana entrou na reta final.

"Já no próximo mês de abril será realizada a colocação da catenária em tensão neste troço. Após esta ação, e durante cerca seis semanas, decorrerão os ensaios de catenária e tração, conforme os parâmetros de certificação europeia (especificações técnicas de interoperabilidade) e que, no final, devem ser formalmente reconhecidas pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes", informou fonte da IP, referindo que a operação comercial de material elétrico, da responsabilidade da CP Comboios de Portugal, possa iniciar-se antes do final do primeiro semestre deste ano.

44 quilómetros