Concurso público para reconversão da praça de touros de Viana em julho

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, anunciou, esta quinta-feira, o lançamento no final de julho de um concurso público para reconversão da antiga praça de touros da cidade.

A informação foi prestada pelo autarca socialista na sequência de uma questão levantada pelos vereadores do PSD no período que antecedeu a ordem do dia na reunião do executivo. O presidente da Câmara adiantou ainda que o objetivo é que as obras se iniciem em janeiro do próximo ano.

A antiga Praça de Touros de Viana do Castelo deverá ser transformada num centro multifunções, com espaços para atividades desportiva e cultural, comércio e lazer. Com quase 70 anos de existência, o recinto encontra-se vedado às lides taurinas desde 2009.