Condutora erra manobra e carro descai para o rio em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher provocou, esta sexta-feira, a queda da viatura que conduzia para a margem do rio Lima, em Darque, Viana do Castelo, quando efetuava uma manobra.

A condutora saiu pelo próprio pé, mas o veículo teve ser retirado do local com recurso a uma grua.

Segundo fonte dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, "o carro descaiu para um canal junto ao rio Lima, em Darque, quando a condutora fazia uma manobra". "Foi só um susto", adiantou a mesma a fonte.

De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, cerca das 14.57 horas foi recebido um alerta "para veículo dentro de água com necessidade de resgate aquático de pessoa". Foram mobilizados para o local três veículos com 10 operacionais dos Bombeiros Municipais e Voluntários de Viana do Castelo.