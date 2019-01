Construção naval em Viana emprega operários de 17 nacionalidades

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:59 Facebook

Vêm de todo o Mundo para trabalhar no estaleiro de Viana do Castelo. Maioria são gregos e romenos.

Três estrangeiros vestidos com fato de macaco azul entram numa loja de produtos de limpeza e higiene na Rua Manuel Espregueira, em Viana do Castelo, num sábado à tarde. Falam alto e riem, indiferentes à curiosidade alheia. Percorrem a loja numa algazarra contínua. Após 10 minutos, dirigem-se à caixa e, enquanto pagam, conversam alegremente com as duas empregadas. Quando saem, uma delas comenta: "São sicilianos. Estão cá a trabalhar nos estaleiros. Vivem num apartamento e ao sábado costumam vir cá comprar produtos para as limpezas. São simpáticos e é fácil entender o que dizem".

Desde que, em 2014, as instalações dos antigos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) foram subconcessionadas à WestSea, do grupo Martifer, que a cidade já se habituou à presença, cada vez mais notada, de trabalhadores estrangeiros. Em finais de 2018, Carlos Martins, presidente do grupo, anunciou que operavam naquela empresa de construção e reparação naval, "trabalhadores de 17 nacionalidades".