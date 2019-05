Desbloqueado processo de demolição do prédio Coutinho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:06 Facebook

O processo para demolição do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, foi retomando com o envio de notificações aos últimos 12 moradores para deixarem as suas habitações.

Segundo o presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB) rejeitou a providencia cautelar contra o despejo intentada pelos últimos habitantes do Edifício Jardim (vulgo prédio Coutinho), em fevereiro do ano passado, e que tinha parado o processo.

Segundo o autarca, que falava durante uma reunião do executivo descentralizada na freguesia de Alvarães, os últimos doze moradores terão de sair "até 24 de junho". AS notificações foram enviadas esta semana.

Atualmente estão ocupadas no prédio oito frações. E há vários litígios, um dos quais relativo a 20 frações pertencentes à família do construtor do prédio. O que está previsto é que após esta decisão do TAFB, favorável à sociedade VianaPolis, a execução da demolição avance.