Despiste contra poste de eletricidade provoca um ferido grave em Viana

Um homem ficou ferido com gravidade e outro sofreu ferimentos leves, esta terça-feira à tarde, cerca das 14.30 horas, devido ao despiste do carro em que seguiam contra um poste de eletricidade em Chafé, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o acidente ocorreu na "Estrada Velha", que, cerca das 17.150 horas ainda se encontrava encerrada ao trânsito.

As vítimas, ambas com 21 anos, foram transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo. Foram mobilizados para o local 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viana, o INEM, a GNR e um piquete da EDP. São desconhecidas para já as circunstâncias em que ocorreu o despiste. O poste e o respetivo cabo caíram para a via, que continua obstruída. Aguarda-se a chegada de uma grua para sua remoção.