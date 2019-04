Despiste seguido de colisão com viaturas na berma provoca um ferido grave

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:31 Facebook

Um ferido grave foi o resultado do despiste de uma viatura, seguido de colisão com outras viaturas estacionadas na berma da Estrada Nacional 13 em S. Romão do Neiva, Viana do Castelo, na última madrugada.

Segundo fonte da GNR, o ferido grave é um homem, condutor e único ocupante da viatura.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu às 4.42 horas na Avenida de São Romão.

No local estiveram os Bombeiros Municipais e Voluntários de Viana do Castelo, a Cruz Vermelha de Neiva e GNR.