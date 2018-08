Dez feridos em duas colisões em Ponte de Lima e Vila Praia de Âncora

Idalina Casal Hoje às 19:52 Facebook

Uma colisão entre dois veículos ligeiros fez oito feridos este domingo na A27, em Ponte de Lima. Pouco depois, outro acidente, na estrada nacional 13, em Vila Praia de Âncora, fez dois feridos.

Das oito vítimas da colisão ocorrida na A27, todas consideradas ligeiras, duas recusaram ser transportadas ao hospital. Entre as seis que foram levadas para o Hospital de Viana do Castelo, há duas crianças.

O acidente, cujo alerta foi dado as 16.49 horas, aconteceu ao quilómetro 14 da autoestrada que liga Viana do Castelo a Ponte de Lima, na freguesia de S. Pedro d'Arcos e mobilizou oito elementos dos bombeiros voluntários de Viana do Castelo e Ponte de Lima e ainda a ambulância de suporte básico de vida de Viana do Castelo.

Cerca de dez minutos após esta colisão, foi dado o alerta para outro acidente na estrada nacional 13, em Vila Praia de Âncora, da qual resultaram duas vítimas ligeiras que foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo. Estiveram envolvidos no socorro seis elementos dos bombeiros de Vila Praia de Âncora, Caminha e Viana do Castelo.