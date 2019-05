Documentário conta histórias dos antigos Estaleiros de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:14 Facebook

Um documentário sobre os antigos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), encerrados desde 2004 como empresa pública, estreia este sábado naquela cidade.

O filme "Casa ENVC Instantes e Memórias" foi realizado pela atriz e diretora da companhia de Teatro do Noroeste - CDV, Elisabete Pinto, pelo cineasta Flávio Cruz e pelo fotógrafo Luís Lagadouro, vai ser apresentado às 21h30, no Teatro Municipal Sá de Miranda. Compila entrevistas a "algumas das pessoas mais antigas da história dos estaleiros", e resulta de "um trabalho de pesquisa que uma oficina de teatro de ex-trabalhadores está a desenvolver desde janeiro no âmbito das Oficinas Regulares de Teatro do Projeto Comunidade do Teatro do Noroeste - CDV".

"A cidade era o estaleiro, o estaleiro era a cidade. Era uma casa. Uma segunda casa. Uma escola. Uma escola de vida, de conhecimento, de valores. Um universo de gerações que irradiava chieira (palavra usada em Viana que significa vaidade/orgulho) na excelência que colocava em cada reparação. Em cada construção. Em cada navio. Suor recompensado com o sustento de famílias inteiras. Não havia quem lá não tivesse alguém", descreve a sinopse do documentário, que tem por objetivo "registar aquilo que os autores consideram ser um património imaterial único". O filme contou com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo.