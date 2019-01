Dois atropelamentos no espaço de 20 minutos em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois atropelamentos, um dos quais envolvendo uma criança com 10 anos, registaram-se ao início da manhã desta quinta-feira, em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o primeiro caso ocorreu junto à escola do Monte da Ola, cerca das 8.36 horas. Uma menina sofreu ferimentos leves após ser atropelada por um veiculo ligeiro. Prestaram socorro os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, com um veiculo e dois operacionais.

Às 8.58 horas, uma mulher com 73 anos foi também atropelada por um ligeiro na Avenida 9 de julho, na mesma freguesia. No local, estiveram os Bombeiros de Ponte de Lima, com uma viatura e dois operacionais. As duas vítimas foram transportadas para o hospital da ULSAM. A GNR tomou conta das ocorrências.