Dois encarcerados em acidente na A28 em Viana do Castelo

Dois feridos, em estado grave, foi o resultado de um acidente de viação esta quarta-feira, cerca das 8.48 horas, na A28, em Freixieiro de Soutelo, Viana do Castelo.

Segundo fonte dos bombeiros Municipais de Viana, tratou-se do despiste de um veículo ligeiro, que seguia no sentido Caminha-Porto. Resultaram duas vítimas encarceradas e ainda a ser assistidas no local (9.30 horas).

De acordo com informação do Comando Distrito de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, foram mobilizados para o local 19 operacionais com seis viaturas das corporações de bombeiros de Caminha, Vila Praia de Âncora e Municipais de Viana.