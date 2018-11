Dois irmãos idosos atropelados em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:07 Facebook

Dois irmãos idosos ficaram feridos, um deles com gravidade, após terem sido atropelados, aparentemente numa passadeira, na rua de S. Vicente, em Meadela, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o caso ocorreu cerca das 11.23 horas, e envolveu um veículo ligeiro e um homem de 79 anos, que ficou em estado grave, e a irmã com 80 anos, que sofreu ferimentos ligeiros.

As vítimas foram transportadas para a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), mas o elemento masculino acabou por ser transferido para o hospital de Braga, devido à gravidades dos ferimentos.

De acordo com o segundo comandante da PSP local, Raul Curva, "tudo indica que o atropelamento ocorreu numa passadeira, mas a investigação é que o irá confirmar".

No local prestaram socorro seis operacionais com duas viaturas dos Bombeiros Municipais e Voluntários de Viana do Castelo, e PSP com três veículos.





