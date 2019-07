Dois moradores do prédio Coutinho com saída sem restrições

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Pai e filho voltaram sair, na manhã desta segunda-feira, do Edifício Jardim (prédio Coutinho), em Viana do Castelo, para visitar a mãe no hospital com garantia de poder regressar.

A luta dura há uma semana e hoje renova-se a esperança dos 11 resistentes na Providencia Cautelar. Agostinho Correia, que saiu com o pai cerca das 10 horas, declarou: "O nosso advogado falou com o presidente da Câmara e foi-nos concedida saída, em princípio, sem restrições. Vamos estar com a minha mãe. É perfeitamente natural. Podemos visitar a minha mãe sempre que desejarmos e regressar ao edifício".

A primeira saída com garantia de poderem regressar foi concedida domingo à tarde, aos dois de 11 resistentes na luta que hoje cumpre o oitavo dia no prédio Coutinho. Agostinho Correia de 88 anos saiu, cerca das 18 horas do edifício com o filho mais novo, com o mesmo nome. Ambos resistem numa das seis frações ainda ocupadas. Depois voltaram para passar a noite em casa.

Esta segunda-feira, renova-se a esperança dos ocupantes do prédio na admissão de uma Providência Cautelar (com efeitos suspensivos) interposta há mais de uma semana no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga pela firma de advogados Vellozo Ferreira. Ontem, surgiu nas redes sociais um apelo à realização de um cordão humano "pela dignidade da saída dos moradores" em frente ao prédio hoje às 19 horas.

Desde segunda-feira, dia 24, às 9 horas, onze pessoas resistem em casa sem serviços básicos, à luz de velas e lanternas, com água, comida e comunicações racionadas. Foram avisados pela VianaPolis que que se saíssem não poderiam voltar a entrar. Na sexta-feira, foram derrubadas paredes em apartamentos contíguos aos ocupados. À tarde o autarca de Viana, José Maria Costa visitou o imóvel na tentativa de convencer os resistentes cessar a luta. Em causa está a luta contra a demolição do prédio Coutinho prevista desde 2000.