Doze bombeiros reforçam corporação de Municipais de Viana do Castelo

Foi publicada esta quarta-feira, em Diário da República, a homologação da lista unitária de ordenação final do concurso externo para admissão a estágio de 12 bombeiros municipais recrutas, com vista ao ingresso na carreira de bombeiro municipal de 3.ª classe (estagiário) do Corpo de Bombeiros Municipais de Viana do Castelo.

Segundo o comandante da corporação, António Cruz, os novos elementos, dez homens e duas mulheres, ingressam na corporação já em Novembro, e vão fazer formação durante seis meses com aulas teórico práticas e mais meio ano em contexto de trabalho.

"Esta entrada de 12 elementos é o aumento da capacidade do corpo de bombeiros e o seu rejuvenescimento, porque estamos a falar de jovens com a idade máxima de 25 anos", declarou António Cruz.

A lista unitária de ordenação final foi publicitada em local público do edifício dos Paços do Concelho, bem como na página eletrónica desta autarquia, onde poderá ser consultada.