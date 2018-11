Duas pessoas assistidas após incêndio num quarto em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:54 Facebook

Duas pessoas tiveram de ser assistidas, uma por indisposição e outra devido a queimaduras, na sequência de um incêndio ocorrido às 00.09 horas desta terça-feira, num quarto na Urbanização Bela Vista, em Viana do Castelo.

Segundo fonte dos Bombeiros Municipais de Viana, tratou-se de "um incêndio num colchão" numa habitação da zona urbana, em que "uma pessoa sentiu-se indisposta devido à inalação de fumos e outra sofreu queimaduras leves".

As vítimas foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo e após terem tido alta foram realojadas em casa de familiares.

Prestaram socorro as corporações de Municipais e de Voluntários de Viana do Castelo com quatro veículos, dos quais duas ambulâncias, e 12 operacionais.