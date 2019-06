Edifício devoluto há 30 anos dará lugar a nova habitação em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:51 Facebook

Um antigo edifício devoluto há 30 anos na frente ribeirinha da cidade de Viana do Castelo vai ser demolido e dar lugar a um empreendimento habitacional até 2021.

O projeto, divulgado esta quarta-feira pelos promotores, prevê a edificação de um imóvel em 'U', com 22 apartamentos familiares com garagem (T2 a T4) e duas frações comerciais, virado à futura marina atlântica no rio Lima e para o mar.

Trata-se de um investimento de dez milhões de euros da empresa Reabilitar Viana, que já reabilitou outros 15 prédios na cidade e resolve um velho problema de um grande edifício em degradação na primeira linha da marginal de Viana. Ali funcionou um armazém de bacalhau, que servia a antiga seca em Darque e que, posteriormente, passou a espaço de armazenamento de adubos da Quimigal.

A sua demolição e início da construção do futuro Edifício Marina (designação oficial), está prevista para "setembro ou outubro deste ano". A obra tem o prazo de execução de 24 meses.

O empreendimento terá três andares e com a sua configuração em 'U' compreenderá uma praça fronteira ao rio. O projeto tem a assinatura do arquiteto Fernando Jorge, que, entre outras obras, desenhou o hotel Meliá de Braga.

Segundo o vereador do Planeamento da Câmara de Viana, Luís Nobre, "nos últimos oito anos foram investidos cerca de 62 milhões em reabilitação no centro histórico de Viana ".