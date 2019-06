Eleição do novo presidente do Politécnico de Viana segue para homologação

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:43 Facebook

A eleição do novo presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), Carlos Rodrigues, foi hoje validada e segue para homologação pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A validação do resultado, obtido em 30 de abril, estava pendente de um parecer pedido à tutela. Estava em causa "uma dúvida jurídica", resultante da ausência, no dia da votação, de dois membros do Conselho Geral que elege o presidente.

Segundo fonte do IPVC, decorreu esta manhã a reunião de continuação do processo eleitoral e foi confirmada a eleição de Carlos Manuel da Silva Rodrigues como novo Presidente do IPVC.

A 30 de abril, o escrutínio deu vitória ao candidato Carlos Rodrigues com 14 votos tendo o outro candidato, Nuno Brito, obtido 12, e "surgiram dúvidas sobre a interpretação de normas estruturais e regulamentares, pelo que foi suspensa a reunião com o propósito de obter um parecer jurídico da tutela".

"Esse parecer validou os resultados e confirmou a vitória de Carlos Rodrigues. O processo segue agora para homologação por parte do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior", informou a fonte.

Carlos Rodrigues, até agora vice-presidente do IPVC, sucede a Rui Teixeira, que presidia àquele Politécnico desde 2004.