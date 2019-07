Emigrante de 17 anos resgatado após queda em cascata no Pincho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:38 Facebook

Um jovem emigrante de 17 anos foi resgatado, esta tarde (hora de alerta: 16.16), por uma equipa de salvamento em grande ângulo dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, após sofrer uma queda numa cascata no Pincho, em São Lourenço da Montaria (Viana).

Segundo o Comandante daquela corporação, António Cruz, a vítima sofreu "um traumatismo, mas encontra-se consciente e encontra-se já ser estabilizada por pessoal do INEM". O jovem, natural de Gondar, Caminha e emigrante na Suíça estaria a banhos numa das cascatas e caiu "numa zona de muito difícil acesso".

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, foram mobilizados para o salvamento, uma equipa de resgate dos Municipais de Viana, num total de nove operacionais e três viaturas, a VMER do Alto Minho, uma ambulância médica (AM) e GNR.