Empresa cria linha gratuita de apoio a idosos que vivem sós

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:32 Facebook

Twitter

Partilhar

BMVIV de Viana do Castelo apontada como exemplo na apresentação de gabinete de assessoria em responsabilidade social para empresas do Norte.

Uma empresa de Viana do Castelo vai lançar uma linha telefónica gratuita de apoio a idosos que vivem sós. A BMVIV, sediada na Zona Industrial de Neiva, anunciou o seu novo projeto, esta quinta-feira, durante a apresentação de um novo gabinete de assessoria na área da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) para o Norte do país.

A empresa, com 36 trabalhadores e que presta serviços de instalação e manutenção de equipamentos, eficiência energética e soluções globais de engenharia, foi apresentada, juntamente com a TukMinho (Braga), como exemplo de boas práticas em RSE. Associado à linha de apoio, a firma disponibilizará também um funcionário e uma viatura, para acorrer às solicitações dos idosos, que poderão passar por fazer compras, ir buscar medicamentos, fazer pequenas reparações em casa ou mesmo algumas obras. "Não queremos que isto seja apelidado de caridade. Isto é responsabilidade", afirmou o empresário Lucínio Lima, referindo que o objetivo é dar a mão "aos muitos idosos que vivem sozinhos e segregados, sem ter por vezes quem os ajude em nada".

Desde 2016 que a BMVIV dá folga à sexta-feira à tarde aos seus funcionários, pedindo em troca que a dediquem uma vez por mês a atividades solidárias conjuntas. Nas suas instalações criou um "centro anti-stress". É este tipo de ações que pretende fomentar nas empresas do Norte, o novo gabinete RSE-INNOLAB, que tem como parceiros a Universidade do Porto, a CIM Alto Minho e o Instituto Poltécnico de Viana do Castelo (IPVC). O espaço está instalado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), na Praia Norte, em Viana.