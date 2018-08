Espanto e emoção no cortejo das Festa das Rosas de Viana do Castelo

Idalina Casal 12 Maio 2018 às 22:46 Facebook

"Ó linda, dá uma voltinha para a gente ver o cesto." O pedido foi sendo repetido ao longo do cortejo dos cestos floridos que atraiu, na tarde deste sábado, centenas de pessoas a Vila Franca, em Viana do Castelo, na Festa das Rosas, a primeira grande romaria do calendário festivo do Alto Minho.

O cortejo deste ano teve seis cestos, quatro de mordomas e dois de oferta. Cada cesto pesa cerca de 50 quilos e demora uma semana a ser feito, sendo certo que o trabalho de recolha de flores é anterior.

A devoção na Senhora do Rosário e o orgulho de preservar a tradição de oferecer um cesto à santa é comum às jovens mordomas que se emocionam e tremem quando têm de segurar e caminhar com o cesto na cabeça. O vento que se fez sentir na tarde deste sábado foi sendo o principal inimigo das mordomas e auxiliares para conseguirem equilibrar o cesto ao longo de um percurso com cerca de um quilómetro até à Igreja Paroquial. Pelo caminho, o público foi aplaudindo e ficando espantado com a minúcia dos desenhos nos cestos floridos.

A Festa das Rosas de Vila Franca atrai centenas de forasteiros de todo o país. Só da freguesia de Vila Nova, concelho de Miranda do Corvo, vieram seis autocarros numa excursão que trouxe praticamente toda a população da freguesia até à Festa das Rosas. "Somos praticamente 300 pessoas e a GNR foi avisada para vigiar a freguesia que ficou quase sem gente", admitiu ao JN José Alexandre, presidente da Junta de Vila Nova. "Já viemos cá há quatro anos e numa votação que fizemos no último passeio foi escolhida novamente a Festa das Rosas porque muita gente queria cá voltar", explicou. "Esta festa é maravilhosa, muito bonita. Na nossa terra não há nada que se compare a isto. A igreja fica sempre linda", acrescentou Isabel Nunes, umas das excursionistas.

A Festa das Rosas continua nos próximos dias e promete atrair milhares de romeiros até Vila Franca do Lima.