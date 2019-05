Estudo prevê 20 milhões para o parque empresarial da Praia Norte

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:29 Facebook

A Câmara Municipal de Viana do Castelo acaba de assumir a concessão por mais vinte anos do parque empresarial da Praia Norte, com uma previsão de investimento naquele espaço de cerca de 20 milhões de euros.

Segundo o autarca José Maria Costa (PS), aquele espaço empresarial, que acolhe cerca de 30 empresas, foi alvo de um estudo económico, que preconiza a possibilidade de novos investimentos de privados e público. Situado na Praia Norte, junto ao mar nas imediações da cidade, o parque é propriedade da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), mas está concessionado ao município. A concessão foi recentemente prorrogada.

Segundo José Maria Costa, Viana do Castelo "está a atravessar uma fase vibrante de atividade económica", sendo que atualmente "sete novas unidades fabris estão a instalar-se no concelho". Uma delas "de um grupo espanhol do setor automóvel, que vai investir 17 milhões de euros na instalação de uma nova unidade industrial no Parque Empresarial de Lanheses, criando 70 novos postos de trabalho".

De acordo com o autarca, "entre 2013 e até final de 2018, foram criados 3.557 novos postos de trabalho que resultaram da assinatura de 41 contratos que representaram um investimento de 263 milhões de euros, nos quatro parques empresariais do concelho (Praia Norte, Alvarães/Neiva, Lanheses e Meadela)".