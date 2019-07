Ex-combatentes vão bater continência a Coronel que resiste no prédio Coutinho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Ex-combatentes do Ultramar vão amanhã deslocar-se ao Edifício Jardim (prédio Coutinho), em Viana do Castelo, para bater continência a um antigo militar que resiste há oito dias ao despejo.

O alvo da saudação militar, que está a ser organizada para acontecer entre as 10 horas e as 10.30 horas, é o coronel Costa Santos, ex-combatente e antigo comandante da PSP de Viana do Castelo. "Estamos a tentar organizar para virem o máximo possível de ex-combatentes do Ultramar", declarou Alcino Pinto, ex-combatente, antigo juiz do Tribunal Militar e ainda bombeiro. O organizador da iniciativa, foi também funcionário do construtor do prédio, Fernando Coutinho, até à sua morte em 2010.

Pinto, que esteve em Angola em 1961, informou hoje o coronel Santos, que estava à janela no quinto andar, da saudação que o espera amanhã por linguagem gestual. Este respondeu com erguendo os dois polegares, em sinal de satisfação. "Nós entendemo-nos por código", disse Alcino Pinto, explicando que Costa Santos, "é brigadeiro, mas como foi aposentados como coronel, nós continuamos a tratá-lo por coronel".