O excesso de velocidade continua no topo das infrações registadas pela GNR nas estradas do Alto Minho.

De acordo com dados desta autoridade, 69 condutores foram apanhados com o pé pesado entre os dias 24 e 30 de setembro no distrito de Viana do Castelo.

