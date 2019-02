Fábrica de artes de pesca amplia produção com investimento de um milhão de euros

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma fábrica de artes de pesca de Viana do Castelo vai investir um milhão de euros na ampliação das suas instalações para aumentar a produção.

O investimento acaba de ser formalizado através de um contrato com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, que permitirá à empresa 'Cadilhe e Santos', construir um novo pavilhão, na Zona Industrial do Neiva (1ª fase).

Segundo fonte daquela autarquia, a ampliação da produção implicará a criação de 15 novos postos de trabalho. A obra será realizada ao abrigo do Regime de Incentivos ao Acolhimento, criado em 2010 pela Câmara de Viana, que prevê medidas como isenções e reduções nas taxas de licenciamento, de IMT, e disponibilização de crédito - em condições mais favoráveis que as disponibilizadas pelo mercado financeiro - através do Finicia e Microcrédito.