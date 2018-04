Família francesa celebra passageiro um milhão do elevador de Santa Luzia

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:49 Facebook

Marinette e Rabat Flatres, e os três filhos Samuel, Johan e Matthias, foram surpreendidos, com brindes da Câmara Municipal de Viana do Castelo, este sábado, quando chegaram de elevador ao topo do monte de Santa Luzia.

A mãe Marinette foi o passageiro um milhão daquele funicular, que foi reativado em 2005, após importantes obras de reestruturação e manutenção.

A família está de férias em Portugal pela primeira vez, instalada em Marinhas, Esposende, e tem vindo a visitar a região.

De Viana do Castelo, a passageira um milhão do elevador de Santa Luzia, comentou, depois de descer o monte e ter avistado a paisagem lá do alto, que "é uma cidade grandiosa, tranquila e com uma bonita luz".

Considerou "rigolo" (engraçada) a surpresa de ter sido ela a atingir o "número redondo" de bilhetes vendidos para a viagem de sete minutos naquele elevador.

Um dos funcionários Jorge Fernandes, que ali trabalha há dez anos, mostrou-se também surpreendido, mas com a quantidade de passageiros este sábado. "Está a ser um dia brutal. Sempre a dar-lhe desde manhã. E esta tem sido a semana dos franceses. Hoje já vendi aí uns 50 bilhetes só para franceses. Não admira que o milhão lhes tenha calhado", comentou, referindo que "o forte do funicular são os espanhóis e a seguir os brasileiros".

O elevador de Santa Luzia registou em 2017 mais 10% de passageiros por comparação ao ano anterior (139.729 utilizações contra 126.752 de 2016). Desde 2015 que não para de bater recordes de bilheteira, todos os anos.

Encontra-se sob domínio público municipal de Viana do Castelo desde janeiro de 2005. Nesse ano foi alvo de obras no valor de 2,28 milhões de euros com a renovação da linha, recuperação dos muros que a ladeiam e a instalação de duas modernas carruagens, com lotação para 25 pessoas, 12 sentadas e 13 em pé. Permitem o transporte de bicicletas para que os ciclistas possam ascender a Santa Luzia e circular nos trilhos de montanha existentes.

Aquele funicular foi distinguido com o prémio de Infraestrutura Ferroviária do Ano 2013 e com o mesmo certificado em 2014, é o mais moderno de Portugal. Vence um desnível de 160 metros, em seis a sete minutos, e efetua a mais longa de todos os funiculares do país, com os seus 650 metros.