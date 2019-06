Feira Medieval já anima 15 ruas e praças de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:06 Facebook

O centro histórico de Viana do Castelo está inundado por mais uma edição da Feira Medieval, este ano dedicada aos temas feitiços, bruxarias e varinhas de condão.

Até domingo, 15 ruas e praças, vão estar ocupadas com 182 expositores e ser palco para cerca 80 momentos de animação.

Da responsabilidade da VianaFestas, entidade organizadora das festas da cidade, o certame envolve mais de 30 instituições, associações e coletividades daquele concelho. "A Feira Medieval de Viana é reconhecida e apreciada pela sua qualidade e autenticidade, características que advêm da participação entusiasta das associações e instituições do concelho, tornando-a mais próxima da população. É uma Feira vivida e ansiada, marcando o início da animação de rua do Verão", explicou Maria José Guerreiro, Vereadora da Cultura na Câmara de Viana do Castelo.

Esta 12.ª edição do evento assinala os 761 anos da outorga da Carta de Foral a Viana da Foz do Lima pelo rei D. Afonso III, em 18 de junho de 1258.

A animação do centro histórico da cidade é coordenada pelo Teatro do Noroeste - CDV, com espetáculos de fogo, "feiticeiros", cavalos, dança, música, malabarismo e teatro, recriando costumes medievais, e oficinas temáticas. Alunos do 1.º ano do curso de Design do Produto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESTG-IPVC), apresentam uma exposição de "varinhas mágicas" nos antigos Paços do Concelho.