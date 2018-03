Festa das Rosas entra para o inventário cultural nacional

Idalina Casal Hoje às 16:06 Facebook

A Festa das Rosas de Vila Franca, em Viana do Castelo, é a primeira grande romaria do calendário festivo do Alto Minho e passou a ser também a primeira festa do concelho a constar no Inventário do Património Cultural e Imaterial nacional.

O material que foi recolhido durante mais de dois anos para submeter a candidatura ao inventário foi transformado no livro "Dentro de um cesto de rosas", apresentado, no sábado, na sede da Junta de Freguesia que foi pequena para receber tantos convidados e amigos da romaria que se realiza no segundo fim de semana de maio. Os cestos floridos oferecidos pelas mordomas à Senhora do Rosário são o ex-libris desta festa.

Raul Pereira, o vila-franquense autor do livro e responsável pela candidatura ao Inventário, emocionou-se durante a apresentação da obra pensada e criada totalmente por pessoas de Vila Franca. "Eu nunca seria o historiador, etnógrafo ou patrimonialista que sou hoje se não tivesse nascido em Vila Franca. Este livro é uma oferta que dou à minha terra por ser o que sou hoje", afirmou o autor, considerando que o património da Festa das Rosas "pertence a toda a Ribeira Lima". O facto de todo o trabalho de recolha de informação e testemunhos ter partido de pessoas de Vila Franca valorizou a candidatura junto da Direção-Geral do Património Cultural que a aceitou sem entraves.

"Costumo dizer que a Festa de Vila Franca parece um processo darwiniano. A ideia de que a sobrevivência é dos mais fortes é errada porque o que ele defendeu é a sobrevivência dos mais adaptáveis. Há freguesias maiores do que Vila Franca que não conseguiram manter as suas tradições, mas em Vila Franca passou-se um caso extraordinário de adaptabilidade, encontrando uma solução para cada problema que surgia", disse o autor que agora está a preparar a candidatura das Festas d'Agonia ao mesmo inventário nacional.

O presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rocha, também bordador dos cestos floridos, adiantou que a autarquia está a preparar um projeto de formação de novos bordadores.