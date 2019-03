Festa de poesia em Viana junta mais de cem imigrantes de 15 nacionalidades

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 21:56 Facebook

"A música e a poesia não têm fronteiras nem Cor", foi o lema de uma festa realizada esta quinta-feira à tarde em Viana do Castelo, que juntou mais de cem imigrantes de cerca de dezena e meia de nacionalidades.

No evento realizado pela Câmara Municipal no Café Concerto do Teatro Sá de Miranda, os estrangeiros protagonizaram momentos, como declamações de poesia, leitura de textos e canções em português. No final, conviveram à volta da mesma num "Chá da Diversidade Cultural". Em Viana do Castelo, segundo um levantamento feito pela autarquia junto da comunidade imigrante, existiam em 2017 cerca de 1500 imigrantes de 63 nacionalidades. Mas estima-se que tenha aumentado significativamente desde aí.

Leonardo Martinez, de 19 anos, e o irmão Adolfo, de 15, chegaram a Viana do Castelo, com a mãe e duas cadelas, vindos da Venezuela há oito meses. Hoje participaram na festa multicultural e o mais velho, a quem amigos e família tratam por "Leo", cantou no encerramento do evento. "É uma canção que fala de sentimentos e de coisas da Venezuela. Chama-se mesmo "Venezuela", contou, calculando que naquela cidade a comunidade venezuelana rondará cerca de 20 pessoas. "Costumamos reunir-nos. Nós os latinos dizemos que cruzamos o mar, que estamos a muitos quilómetros de casa, e todos somos família. Podemos não nos conhecer, mas quando nos encontramos fazemos uma festa. Somos muito festeiros e amigáveis", comentou.

O encontro foi realizado no âmbito do Plano Municipal para Acolhimento dos Imigrantes criado em 2014. "Temos aqui pelo menos 15 nacionalidades. Da Europa, Filipinas, Nepal, EUA, França, Brasil, São Tomé e Príncipe, Venezuela e outros. E ultrapassa os cem imigrantes. Estas festas são sempre muito alegres e animadas", disse Margarida Torres, coordenadora do plano camarário que vigorará até 2020, referindo que o objetivo destes eventos "é a integração e acolhimento". "A ideia é mostrar à comunidade que eles estão, precisam de se integrar e que temos de lhes dar apoio, porque eles querem viver em Viana. E cada vez há mais", concluiu.