Viana do Castelo está a ser cenário, por estes dias, de gravações do filme "El Santa o Isabel", uma coproducao galego-portuguesa sobre o náufragio nos anos 20 de um navio que ficou conhecido como o "Titanic da Galiza".

As filmagens que envolvem uma equipa de 46 pessoas e a participação da produtora portuguesa Take 2000, decorrem na piscina municipal de Barroselas. Segundo fonte da produção, aquela piscina reúne condições ideais para as cenas do filme. Estão previstos dois dias de gravação.