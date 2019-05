Final dos Campeonatos Nacionais de Náutica disputada por 500 alunos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:34 Facebook

Viana do Castelo e Caminha vão receber de 17 a 19 de maio, a fase final dos Campeonatos Nacionais de Escolares de Náutica 2019. Canoagem, remo, surf e vela são as modalidades da competição que se realizará pela primeira vez de forma descentralizada em território nacional.

"Vamos culminar estes primeiros nacionais de atividades náuticas em Viana e Caminha, coisa que ainda nunca se fez ainda em nenhum outro concelho", declarou hoje, durante a conferência de imprensa de apresentação da iniciativa em Viana do Castelo, o Coordenador Nacional de Desporto Escolar, Rui Carvalho, referindo: "Normalmente quando se fazem nacionais de todas as outras modalidades fazem-se também as provas náuticas. Este ano optou-se por fazer os nacionais de iniciados em Setúbal, os nacionais de juvenis em Elvas, Campo Maior, e a primeira prova náutica realizada nestes moldes vai ser feita fora desses nacionais aqui". Rui Carvalho destacou "a grandiosidade" do evento a realizar nos municípios de Viana e Caminha e que "vai mostrar o que de bom se faz no desporto escolar a nível nacional".

Os jovens envolvidos têm idades compreendidas entre 11 e 18 anos e serão oriundos de todo o país, desde o Minho ao Algarve.

Envolvidos na organização da prova estão o Ministério da Educação, as escolas, clubes e associações, e as Câmaras Municipais de Viana e Caminha. As competições terão como base as instalações do Clube de Remadores do Lima (canoagem), do Clube de Vela de Viana (vela), do Centro de Alto Rendimento de Surf na praia do Cabedelo (surf) e a sede do Sporting Clube Caminhense em Caminha (remo).