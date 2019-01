Fogo destrói casa de madeira em Freixieiro de Soutelo

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:46 Facebook

Um incêndio destruiu esta noitede terça-feira uma casa de madeira em Freixieiro de Soutelo, Viana do Castelo.

Segundo informação do Comandante dos Bombeiros Municipais de Viana, António Cruz, quando os meios de socorro chegaram ao local, a habitação situada na Rua Moinho do Hilario, "estava tomada pelas chamas". Não se registaram vítimas.

A intervenção de combate não pôde ser imediata, já que a casa fica "junto ao rio, numa zona inacessível a veículos", e os meios ficaram a "cerca de 400 metros".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), referiu que para a ocorrência, cujo alerta foi dado cerca das 20.53 horas, foram mobilizadas cinco viaturas com 12 operacionais das corporações de Bombeiros Municipais e Voluntários de Viana. E acrescentou que para avançar com o combate "teve de ser montada uma linha de água".