Francisco Sampaio, o "Sr. Turismo" homenageado em Viana do Castelo

Duas homenagens, uma este sábado e outra na próxima sexta-feira, dia 7, vão lembrar Francisco Sampaio, antigo presidente da Região de Turismo do Alto Minho (RTAM) na cidade de Viana do Castelo.

No sábado realiza-se um espetáculo promovido pela Tuna de Veteranos de Viana do Castelo, um projeto que nasceu em 2004 juntando antigos universitários da região e que foi apadrinhado pelo homenageado. O evento decorrerá no Teatro Municipal Sá de Miranda naquela cidade, às 21.30 horas. No cartaz da iniciativa, Francisco Sampaio é recordado como "Sr. Turismo" e "Noivo do Minho".

Na próxima sexta-feira, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, vai também homenagear Sampaio, que com 82 anos, se encontra retirado da vida pública por motivos de saúde. Pelas 19 horas, no Museu do Traje, será inaugurada uma galeria como o seu nome e apresentada uma reedição trilingue do seu livro "Romaria da Senhora d"Agonia".

Francisco Sampaio foi, nas ultimas décadas do século passado e primeira do século XXI, uma das maiores figuras do Turismo nacional. Gastrónomo, líder da RTAM e acérrimo defensor das tradições como fator de atração turística, foi também percursor no ensino nesta área.