Futuro da junta de Darque nas mãos do PSD

A solução para o impasse que se arrasta desde outubro com a formação do executivo da junta de freguesia de Darque, em Viana do Castelo, está nas mãos do PSD.

O Partido Socialista venceu as eleições (37,64% dos votos) e formou equipa apenas com eleitos do seu próprio partido, mas a CDU não abdica de ter representação na autarquia e está disposta a provocar eleições antecipadas.

Para que a junta caia, é necessário que eleitos de duas forças políticas renunciem ao mandato, sendo que cabe agora aos social-democratas, que desde início se manifestaram também contra uma junta gerida apenas pelos socialistas, decidir se avançam para esse cenário ou chegam a acordo com o PS.

O presidente eleito, Fernando Garcês, afirma que está na disposição de "negociar uma solução governativa de maioria, que permita fazer passar as propostas socialistas", mas apenas com o PSD. Adianta que até já foi feita "uma aproximação" aos eleitos daquele partido, no sentido de se reunirem nos próximos dias.

Quanto à CDU, Garcês, declarou que a negociação "é improvável", face ao combate político que se tem vivido no último meio ano, com troca de comunicados e queixas apresentadas por aquele partido no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB) e Ministério Público, sobre alegadas ilegalidades na formação do executivo.

"Não consigo pôr na minha lista alguém que desconfia de nós e apresenta queixas sobre tudo e todos. A CDU criou um pântano que pretende assassinar o caráter do presidente da junta e, portanto, pessoas que façam isso, não merecem a minha confiança", justificou, admitindo que está "a deixar a solução nas mãos do PSD".

O JN tentou contactar a cabeça de lista social-democrata, Helena Marques mas sem sucesso. Fonte do partido confirmou, no entanto, o contacto por parte dos socialistas e a possibilidade de uma reunião acontecer já esta quarta-feira. Nas últimas eleições em Darque, a CDU obteve 28,09% da votação, o PSD 22,41% e o CDS-PP 6,36%.

Na altura o PSD defendeu "a pluralidade do executivo".

O CDS-PP, assumiu que aquela força partidária estaria ao lado dos socialistas, por "uma questão de respeito aos eleitores de Darque". E a CDU declarou que não estaria "na disponibilidade de aceitar um executivo com quatro vogais do PS".